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Надаль обошел Медведева в рейтинге ATP, Карацев поднялся на одну строчку

08:49
Рафаэль Надаль. Фото Twitter ATP Tour
Рафаэль Надаль. Фото Twitter ATP Tour
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Сегодня, 26 апреля, на официальном сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) появился обновленный рейтинг.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, который выиграл турнир ATP в Барселоне, поднялся на второе место в рейтинге (9810 очков). Он сместил российского теннисиста Даниила Медведева на третье место (9700 очков).

Лидер рейтинга серб Новак Джокович (11963 очков).

Российский теннисист Аслан Карацев, благодаря выходу в финал турнира ATP в Белграде, поднялся с 28-го места на 27-е.

Рейтинг АТР от 26 апреля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 11963 очка,

2 (3). Рафаэль Надаль (Испания) - 9810,

3 (2). Даниил Медведев (Россия) - 9700,

4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 8365,

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) - 7980,

6 (6). Александр Зверев (Германия) - 6125,

7 (7). Андрей Рублев (Россия) - 6000,

8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) - 5875,

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) - 3765,

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) - 3568…

23 (23). Карен Хачанов (Россия) - 2280…

27 (28). Аслан Карацев (Россия) - 2 087.

Дополнительная информация:

https://www.atptour.com/en/rankings/singles

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