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Надаль принял решение относительно участия в Итоговом турнире АТР

14:24

Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил в своем Twitter о том, что примет участие в Итоговом турнире ATP.

— Всем привет, вчера я сделал МРТ в Пальма-де-Мальорке, и, несмотря на небольшое повреждение в правой брюшной полости, я поеду в Лондон, — написал Надаль. — В четверг или пятницу я начну адаптацию. Замысел в том, чтобы получить возможность сыграть в Итоговом турнире ATP.

Ранее испанец снялся с турнира в Париже из-за повреждения мышц живота, после чего сделал МРТ.

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