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12 ноября, 17:43

Надаль — об Итоговом турнире: «Я здесь для того, чтобы стараться изо всех сил и попытаться достичь своих целей»

Алина Савинова
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от пребывания на Итоговом турнире в Турине.

«Я счастлив быть здесь, счастлив играть в последнем турнире года, проводя время с другими топ-игроками. Мне нужна практика, нужны улучшения, но я счастлив. Я здесь для того, чтобы стараться изо всех сил и попытаться достичь своих целей. Конечно, это будет непросто, но я надеюсь, что буду готов воспользоваться этим шансом», — приводит Tennis 365 слова Надаля.

Итоговый турнир ATP пройдет с 13 по 20 ноября в Турине. Испанец сыграет в одной группе с Тэйлором Фритцем (США), Феликсом Оже-Альясимом (Канада) и Каспером Руудом (Норвегия).

Источник: https://www.tennis365.com/atp-tour/rafael-nadal-atp-finals-challenge-win-every-tournament/
Теннис
Рафаэль Надаль
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