Надаль — об Итоговом турнире: «Я здесь для того, чтобы стараться изо всех сил и попытаться достичь своих целей»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от пребывания на Итоговом турнире в Турине.

«Я счастлив быть здесь, счастлив играть в последнем турнире года, проводя время с другими топ-игроками. Мне нужна практика, нужны улучшения, но я счастлив. Я здесь для того, чтобы стараться изо всех сил и попытаться достичь своих целей. Конечно, это будет непросто, но я надеюсь, что буду готов воспользоваться этим шансом», — приводит Tennis 365 слова Надаля.

Итоговый турнир ATP пройдет с 13 по 20 ноября в Турине. Испанец сыграет в одной группе с Тэйлором Фритцем (США), Феликсом Оже-Альясимом (Канада) и Каспером Руудом (Норвегия).