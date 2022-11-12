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12 ноября, 14:06

Макарова считает, что Медведеву и Рублеву будет сложно на Итоговом турнире ATP

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка и победительница трех турниров Большого шлема в парном разряде Екатерина Макарова поделилась ожиданиями от выступлений российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублева на Итоговом турнире ATP.

«Мне кажется, ребятам будет непросто выйти из такой группы. Вообще, на итоговый турнир попадают лучшие из лучших, и всегда, неважно, какая группа, это трудно, это серьезный настрой с самого первого матча. Мне кажется, турнир в Париже ребята смазали, и Даня был не в лучшей своей форме, но я им все равно от души желаю победы. Спорт — это такая история, где случаться может все что угодно, но верить в себя надо постоянно. И все получится», — приводит слова Макаровой ТАСС.

Итоговый турнир ATP пройдет с 13 по 20 ноября в Турине. В нем примут участие Медведев, Рублев, Рафаэль Надаль (Испания), Каспер Рууд (Норвегия), Стефанос Циципас (Греция), Новак Джокович (Сербия), Феликс Оже-Альяссим (Канада) и Тейлор Фритц (США).

Первый матч Медведев проведет 14 ноября с Андреем Рублевым.

Источник: https://tass.ru/sport/16306661
Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Екатерина Макарова
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