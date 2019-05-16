Надаль легко обыграл Басилашвили в третьем раунде турнира в Риме

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл грузина Николоза Басилашвили (6:1, 6:0) в третьем раунде турнира АТР в Риме (Италия). Матч продолжался один час и две минуты.

В 1/4 финала Надаль сыграет с испанцем Фернандо Вердаско.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 207 405 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Рафаэль Надаль (Испания, 2) - Николоз Басилашвили (Грузия, 14) - 6:1, 6:0

Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 7) - Каспер Рууд (Норвегия, Q) - 6:4, 6:4

Кеи Нишикори (Япония, 6) - Ян-Леннард Штруфф (Германия) - 3:6, 7:6 (7:2), 6:3