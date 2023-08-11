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Сегодня, 05:14

Монфис победил Вукича и вышел в 1/4 финала турнира в Торонто

Евгений Козинов
Корреспондент
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Французский теннисист Гаэль Монфис одержал победу в третьем круге турнира в Торонто. В двух сетах он переиграл австралийца Александра Вукича — 6:4, 6:4.

Также в 1/4 финала вышли испанец Карлос Алькарас, переигравший Хуберта Хуркача, и Томми Пол, победивший Маркоса Гирона.

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Карлос Алькарас (Испания) — Хуберт Хуркач (Польша) — 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:3)

Гаэль Монфис (Франция) — Александр Вукич (Австралия) — 6:4, 6:4

Томми Пол (США) — Маркос Гирон (США) — 6:3, 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/canada/2023/
Теннис
Гаэль Монфис
Карлос Алькарас
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