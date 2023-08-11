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Сегодня, 01:48

Де Минаур сыграет с Медведевым в четвертьфинале турнира в Торонто

Евгений Козинов
Корреспондент
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Австралийский теннисист Алекс Де Минаур вышел в 1/4 финала турнира в Торонто. В трех сетах он обыграл американца Тэйлора Фритца — 7:6 (9:7), 4:6, 6:1.

Следующим соперником австралийца будет российский теннисист Даниил Медведев.

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Алекс Де Минаур (Австралия) — Тэйлор Фритц (США, 8) — 7:6 (9:7), 4:6, 6:1

Теннис
Тэйлор Фритц
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