Де Минаур сыграет с Медведевым в четвертьфинале турнира в Торонто
Австралийский теннисист Алекс Де Минаур вышел в 1/4 финала турнира в Торонто. В трех сетах он обыграл американца Тэйлора Фритца — 7:6 (9:7), 4:6, 6:1.
Следующим соперником австралийца будет российский теннисист Даниил Медведев.
Торонто (Канада)
Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 6 600 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Алекс Де Минаур (Австралия) — Тэйлор Фритц (США, 8) — 7:6 (9:7), 4:6, 6:1
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