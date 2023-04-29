Миральес в третьем круге турнира ATP в Мадриде сыграет с Сафиуллиным
Испанский теннисист Бернабе Сапата Миральес обыграл британца Дэниэля Эванса в матче второго круга турнира ATP в Мадриде — 6:3, 6:2.
В третьем круге испанец встретится с россиянином Романом Сафиуллиным, который ранее обошел американца Томми Пола (6:3, 7:6 (7:3).
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 705 780 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Бернабе Сапата Миральес (Испания) — Дэниэл Эванс (Великобритания, 19) — 6:3, 6:2
Новости