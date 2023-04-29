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29 апреля, 17:30

Миральес в третьем круге турнира ATP в Мадриде сыграет с Сафиуллиным

Виктория Кравченко
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Испанский теннисист Бернабе Сапата Миральес обыграл британца Дэниэля Эванса в матче второго круга турнира ATP в Мадриде — 6:3, 6:2.

В третьем круге испанец встретится с россиянином Романом Сафиуллиным, который ранее обошел американца Томми Пола (6:3, 7:6 (7:3).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Бернабе Сапата Миральес (Испания) — Дэниэл Эванс (Великобритания, 19) — 6:3, 6:2

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