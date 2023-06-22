Медведев: «Не понимаю, как на траве игроки принимают близко к задней линии»

Российский теннисист Даниил Медведев высказался технике приема подачи.

«Я пробовал на тренировках и не понимаю, как игроки принимают близко к задней линии. Проблема в том, что, как и на грунте, все отскоки разные. Некоторым удается реагировать, а мне — нет. Я не могу стоять близко. Но посмотрим», — приводит слова Медведева пресс-служба АТР.

В четвертьфинале турнира в Галле соперником Медведева станет испанец Роберто Баутиста-Агут.