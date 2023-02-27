Медведев выразил недовольство теннисными мячами

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о проблеме, связанной с теннисными мячами на турнирах в Австралии, Роттердаме и Дохе.

«Думаю, самым сложным для меня было привыкнуть к мячам. Я хочу поговорить об этом немного подробнее, потому что в Австралии я чувствовал, что эти мячи не годятся для кортов с твердым покрытием, а перед матчем с Кордой у меня была очень сильная боль в запястье, но я подумал: «Ладно, это моя проблема, поэтому я не буду много говорить об этом».

В Роттердаме ко мне подошел игрок парного разряда, который сказал, что у всех проблемы с локтем, запястьем. Он считает, это из-за мячей. Я подумал: «Вау, значит, я не один такой». Я думаю, что эти мячи не подходят для кортов с твердым покрытием. Они становятся очень пушистыми. Играть в них своей ракеткой — большой шок. Думаю, это следует пересмотреть, потому что я чувствую, что если не буду работать над своим запястьем каждый день, это будет очень болезненно», — сказал Медведев.

В этом сезоне российский теннисист завоевал два титула. Он стал победителем турниров в Роттердаме и Дохе.