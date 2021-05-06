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Медведев вылетел с турнира в Мадриде, проиграв чилийцу Гарину в третьем круге

16:12
Даниил Медведев. Фото USA Today Sports
Даниил Медведев. Фото USA Today Sports
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Российский теннисист Даниил Медведев проиграл чилийцу Кристиану Гарину в матче третьего круга турнира ATP в Мадриде — 6:4, 6:7 (2:7), 1:6.

Длительность встречи составила 2 часа 21 минуту.

В четвертьфинале турнира Гарин встретится с победителем матча Маттео Берреттини — Федерико Дельбонис.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 2 614 465 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Кристиан Гарин (Чили, 16) — Даниил Медведев (Россия, 2) — 6:4, 6:7 (2:7), 6:1

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