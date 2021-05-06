Стало известно, с кем Рублев сыграет в четвертьфинале турнира в Мадриде в случае победы над Изнером

Стал известен потенциальный соперник российского теннисиста Андрея Рублева по четвертьфиналу турнира ATP в Мадриде.

Австриец Доминик Тим обыграл австралийца Алекса Де Минаура в третьем круге турнира. Рублев встретится с Тимом в случае, если победит американца Джона Изнера.

Матч Андрея Рублева против Джона Изнера состоится сегодня, 6 мая. Начало — в 15.15 (мск).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 2 614 465 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Доминик Тим (Австрия, 3) — Алекс Де Минаур (Австралия) — 7:6 (9:7), 6:4