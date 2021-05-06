Стало известно, с кем Рублев сыграет в четвертьфинале турнира в Мадриде в случае победы над Изнером
14:22
Стал известен потенциальный соперник российского теннисиста Андрея Рублева по четвертьфиналу турнира ATP в Мадриде.
Австриец Доминик Тим обыграл австралийца Алекса Де Минаура в третьем круге турнира. Рублев встретится с Тимом в случае, если победит американца Джона Изнера.
Матч Андрея Рублева против Джона Изнера состоится сегодня, 6 мая. Начало — в 15.15 (мск).
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 2 614 465 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Доминик Тим (Австрия, 3) — Алекс Де Минаур (Австралия) — 7:6 (9:7), 6:4
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