Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Даниила Медведева в матче против чилийца Кристиана Гарина в третьем круге турнира ATP в Мадриде — 6:4, 6:7 (2:7), 1:6.

«Сказались последствия ковида, естественно, — сказал Тарпищев «СЭ». — Он не тренирован, было много ошибок в задней линии. Сейчас Даниил не в форме. Ничего страшного в этом нет, надо готовиться и набирать ее. Любой турнир важен, но сейчас идет подготовительный период. Главное — не результат, а формирование технико-тактических вариантов, чтобы выступить на «Роллан Гарросе». У нас очень много турниров, 38 недель соревнований. Невозможно на всех достойно играть, это нормально. Влияет ли как-то вылет на психологию спортсмена? Никак, абсолютно. Он не играл в теннис дней 12, поэтому ничего страшного не случилось. Будет набирать форму еще пару недель».

В четвертьфинале турнира Гарин встретится с победителем матча Маттео Берреттини — Федерико Дельбонис.

Даниил Медведев сдал положительный тест на коронавирус 13 апреля, находясь на турнире серии «Мастерс» в Монако. В результате россиянину пришлось сняться с соревнований.

(Артем Бухаев)