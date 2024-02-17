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17 февраля, 18:40

Де Минаур обыграл Димитрова и вышел в финал турнира в Роттердаме

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Алекс Де Минаур.
Фото Reuters

Австралийский теннисист Алекс Де Минаур победил болгарина Григора Димитрова в полуфинале турнира в Роттердаме (Нидерланды) — 6:4, 6:3.

Игра продолжалась 1 час 24 минуты.

Де Минаур сделал 6 эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 3. На счету Димитрова 4 подачи навылет, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В финале турнира австралиец сыграет с победителем пары Янник Синнер (Италия, 1) — Таллон Грикспур (Нидерланды).

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN AMRO Open

Призовой фонд 2 134 985 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Алекс Де Минаур (Австралия, 5) — Григор Димитров (Болгария, 6) — 6:4, 6:3

Теннис
Григор Димитров
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