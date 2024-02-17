Де Минаур обыграл Димитрова и вышел в финал турнира в Роттердаме
Австралийский теннисист Алекс Де Минаур победил болгарина Григора Димитрова в полуфинале турнира в Роттердаме (Нидерланды) — 6:4, 6:3.
Игра продолжалась 1 час 24 минуты.
Де Минаур сделал 6 эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 3. На счету Димитрова 4 подачи навылет, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В финале турнира австралиец сыграет с победителем пары Янник Синнер (Италия, 1) — Таллон Грикспур (Нидерланды).
Роттердам (Нидерланды)
Турнир ATP ABN AMRO Open
Призовой фонд 2 134 985 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Алекс Де Минаур (Австралия, 5) — Григор Димитров (Болгария, 6) — 6:4, 6:3
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