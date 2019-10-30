Медведев впервые с Уимблдона не смог дойти до финала турнира

Россиянин Даниил Медведев, проигравший французу Жереми Шарди (6:4, 2:6, 4:6) во втором круге турнира в Париже (Франция), впервые за шесть турниров не смог дойти до финала соревнований.

Последний раз он вылетел в третьем круге на Уимблдоне, проиграв бельгийцу Давиду Гоффену (6:4, 2:6, 6:3, 3:6, 5:7).

После этого россиянин на шести турнирах подряд выходил в финал. Он победил на турнирах в Шанхае, Цинциннати и в Санкт-Петербурге. Также он дошел до финалов на US Open, на турнире в Монреале и Вашингтоне.