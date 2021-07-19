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Андерсон обыграл Бруксби в финале турнира в Ньюпорте

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Победителем турнира АТР в Ньюпорте (США) стал южноафриканец Кевин Андерсон. В финале он победил американца Дженсона Бруксби (7:6 (10:8), 6:4).

Ньюпорт (США)

Турнир ATP Hall of Fame Open

Призовой фонд 466 870 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Кевин Андерсон (ЮАР, 8, WC) — Дженсон Бруксби (США) — 7:6 (10:8), 6:4

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Евгений Петров все материалы автора

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