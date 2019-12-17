Медведев с шести лет хочет стать первой ракеткой мира

Россиянин Даниил Медведев рассказал, мечтает ли он о первом месте в рейтинге ATP. Он закончил сезон на пятой позиции.

— С шести лет хочу стать первой ракеткой мира, но я этим не одержим, — цитирует Медведева UbiTennis. — Если бы мне было лет 40 и лучшим достижением оставалась вторая позиция, ничего в моей жизни не поменялось бы. Когда ты усердно тренируешься и выступаешь на большом количестве турниров, мысли о самых высоких местах все же появляется.

В конце прошлой недели Медведев выиграл выставочный турнир в Саудовской Аравии. Призовые за победу составили 1 миллион долларов.