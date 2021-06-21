Медведев, Рублев и Карацев сохранили позиции в рейтинге ATP
На сайте ATP опубликован обновленный рейтинг лучших теннисистов мира от 21 июня.
Лидером продолжает оставаться серб Новак Джокович — 12313 очков. На втором месте россиянин Даниил Медведев, на третьем — испанец Рафаэль Надаль (8630 очков).
Андрей Рублев (5910) продолжает занимать 7-е место. Карен Хачанов опустился на 2 строки и занимает 29-е место (2010).
Рейтинг ATP от 21 июня
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12313 очков
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10053
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 8630
4 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7980
5 (4). Доминик Тим (Австрия) — 7425
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 7305
7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 6120
8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 4815
9 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 4468
10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2905...
24 (24). Аслан Карацев (Россия) — 2304...
29 (27). Карен Хачанов (Россия) —1965.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю