Медведев, Рублев и Карацев сохранили позиции в рейтинге ATP

На сайте ATP опубликован обновленный рейтинг лучших теннисистов мира от 21 июня.

Лидером продолжает оставаться серб Новак Джокович — 12313 очков. На втором месте россиянин Даниил Медведев, на третьем — испанец Рафаэль Надаль (8630 очков).

Андрей Рублев (5910) продолжает занимать 7-е место. Карен Хачанов опустился на 2 строки и занимает 29-е место (2010).

Рейтинг ATP от 21 июня

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12313 очков

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10053

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 8630

4 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7980

5 (4). Доминик Тим (Австрия) — 7425

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 7305

7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 6120

8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 4815

9 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 4468

10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2905...

24 (24). Аслан Карацев (Россия) — 2304...

29 (27). Карен Хачанов (Россия) —1965.