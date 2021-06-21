Медведев рассказал, почему решил выступить на Мальорке

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему решил играть на турнире ATP на Мальорке. Его соперником будет победитель матча Ллойд Джордж Харрис (ЮАР) — Корентен Муте (Франция).

«Мне нравится играть на траве, нужно обрести уверенность на этом покрытии. Мы два года не играли на траве. Два года назад я был не тем игроком, которым сейчас являюсь. Мне трудно оценить себя, но знаю, что могу успешно выступать на этом покрытии. Мне нужно найти баланс», — цитирует Медведева официальный сайт тура.

15 июня Медведев проиграл немцу Ян-Леннарду Штруффу в первом круге турнира в Галле (6:7 (6:8), 3:6).