Эрбер и Маю выиграли парный турнир в Лондоне

Французские теннисисты Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю одержали победу на турнире WTA в Лондоне (Великобритания) в парном разряде.

В финале они победили дуэт Райлли Опелка/Джон Пирс (США/Австралия) — 6:4, 7:5. Французская пара ранее также выиграла Roland Garros.

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP Cinch Championships

Призовой фонд 1 290 135 евро

Открытые корты, трава

Парный разряд

Финал

Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю (Франция, 4) — Райлли Опелка/Джон Пирс (США/Австралия) — 6:4, 7:5