Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Эрбер и Маю выиграли парный турнир в Лондоне

20:21
Теги:

Французские теннисисты Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю одержали победу на турнире WTA в Лондоне (Великобритания) в парном разряде.

В финале они победили дуэт Райлли Опелка/Джон Пирс (США/Австралия) — 6:4, 7:5. Французская пара ранее также выиграла Roland Garros.

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP Cinch Championships

Призовой фонд 1 290 135 евро

Открытые корты, трава

Парный разряд

Финал

Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю (Франция, 4) — Райлли Опелка/Джон Пирс (США/Австралия) — 6:4, 7:5

Читайте также

Италия — Уэльс: Ампаду получил красную карточку за фол на Бернардески
Почему в Ялте затопило крокодиляриум
Фронтмен Little Big опубликовал фото с обнаженной солисткой группы
Гинцбург призвал прививающихся от COVID-19 россиян избегать перегрева

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
vs
0
Офсайд