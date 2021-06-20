Эрбер и Маю выиграли парный турнир в Лондоне
20:21
Французские теннисисты Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю одержали победу на турнире WTA в Лондоне (Великобритания) в парном разряде.
В финале они победили дуэт Райлли Опелка/Джон Пирс (США/Австралия) — 6:4, 7:5. Французская пара ранее также выиграла Roland Garros.
Лондон (Великобритания)
Турнир ATP Cinch Championships
Призовой фонд 1 290 135 евро
Открытые корты, трава
Парный разряд
Финал
Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю (Франция, 4) — Райлли Опелка/Джон Пирс (США/Австралия) — 6:4, 7:5
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