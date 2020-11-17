Медведев рассказал о подаче с руки в матче со Зверевым

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о подаче с руки во втором сете матча Итогового турнира ATP против немца Александра Зверева (6:3, 6:4).

Медведев вместе с сербом Новаком Джоковичем делит первое место в группе A, Зверев и аргентинец Диего Шварцман пока без побед.

— Заметьте, что я не сделал это при счете 40:0, чтобы посмеяться или поиздеваться над соперником", — цитирует Медведева официальный сайт Итогового чемпионата. — Счет был 30:30 и я хотел выиграть очко, чтобы победить в матче. Это мне в итоге помогло. Не считаю, что проявил неуважение.

Конечно, если 100 теннисистов скажут, что я был не прав, то в следующий раз я, возможно, подумаю, стоит ли так делать. Однако не думаю. Я вообще этого делать и не собирался.

Иногда позволяю себе такое на тренировках. Это забавно, и мы со спарринг-партнером смеемся над этим. Я подавал на «Ролан Гаррос», потому что там очень сложно делать эйсы. Соперник стоит далеко за задней линией, и это часто срабатывает.

Дело было так. Я увидел Сашу далеко от линии. Стал думать, как подать. Очевидного варианта не было. Понял, что от такой подачи у него будут проблемы. Так и было. Конечно, он грамотно отреагировал, но я выиграл очко, и это главное. Тем не менее, не думаю, что буду и дальше повторять такое.