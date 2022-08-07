Медведев прокомментировал победу на турнире в Лос-Кабосе

Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы на турнире в Лос-Кабосе.

«Каждый матч был очень хорош, но финал всегда особенный. В финале вы играете с лучшим игроком этой недели, так что это всегда матч высокого уровня, и я очень рад, что мне удалось показать хороший уровень, несколько хороших ударов в таком важном матче. Это было непросто. Кэмерон — потрясающий игрок, так что было очень напряженно. Когда вы играете против него, вы знаете, что вам нужно бороться за каждое очко», — сказал Медведев в интерью после матча.

В финале турнира в Лос-Кабосе Медведев обыграл британца Кэмерона Норри со счетом 7:5, 6:0. Для первой ракетки мира это первый выигранный финал в 2022 году — последний раз россиянин побеждал в сентябре 2021 года на US Open.