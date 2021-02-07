Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу на ATP Cup в Мельбурне. По его словам, победная серия придает ему уверенности.

«Хотел бы поблагодарить команду. Андрей выиграл все свои матчи. Спасибо за то, что были со мной здесь, — цитирует Медведева сайт ATP. - Это большое достижение, потому что я тоже не проиграл ни одного матча. 10 матчей против оппонентов из топ-10 и не проиграть. Это то придает уверенности. Даже если проигрываешь, ты знаешь, что способен выступать на этом уровне. Это помогает выстоять в следующий раз».

В финале турнира, проходившего в Мельбурне, Медведев обыграл итальянца Маттео Берреттини (6:4, 6:2) и принес победу сборной России со счетом 2:0. Ранее Андрей Рублев победил Фабио Фоньини (6:1, 6:2).

Напомним, что ATP Cup проводится во второй раз. В прошлом году победителем стала Сербия, обыгравшая Россию в полуфинале.