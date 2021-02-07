Медведев: «Не мне решать, вхожу ли я в число фаворитов Australian Open»

Российский теннисист Даниил Медведев после победы на ATP Cup в Мельбурне отметил, что не хочет причислять себя к фаворитам Открытого чемпионата Австралии. По его словам, он лишь двигается от матча к матчу.

Россиянин побеждает уже 14 матчей подряд, в 10 из них он побеждал соперников из топ-10 рейтинга ATP.

«Не мне решать, вхожу ли я в число фаворитов Australian Open, — цитирует Медведева www.france24.com. — Надеюсь, что я смогу показать высокий уровень, как в последних матчах. Это самое главное. Я всегда говорю, что надо идти от матча к матчу. Каждая встреча тяжелая. Ты можешь получить травму, можешь проиграть. Мы никогда не знаем, что произойдет. Я просто хочу быть на корте и стараться играть в хороший теннис».

Australian Open-2021 состоится с 8 по 21 февраля. Матчи пройдут на кортах «Мельбурн-парка». Призовой фонд соревнований составит 55,2 миллиона долларов.