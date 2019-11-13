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Медведев проиграл Надалю на итоговом турнире. Вел 5:1 в третьем сете, но уступил на тай-брейке

19:59
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Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю на итоговом турнире ATP — 7:6,3:6, 6:7. Встреча продолжалась 2 часа 49 минут.

Медведев вел со счетом 5:1 в третьем сете, но проиграл на тай-брейке. Ранее россиянин проиграл Стефаносу Циципасу. В следующем матче он сыграет с Александром Зверевым.

Лондон (Англия)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 9 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Андре Агасси

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Даниил Медведев (Россия, 4) — 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:4)

Турнир ATP Nitto ATP Final: расписание и результаты, все о турнире

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