Медведев может потеснить Надаля. А там и до Джоковича недалеко
На прошлой неделе лучший теннисист России Даниил Медведев дошел до финала Открытого чемпионата Австралии. Но титул «Большого шлема» ему снова не покорился. Тем не менее 25-летний россиянин стал третьей ракеткой мира, обогнав Доминика Тима. Но при этом остался единственным спортсменом в топ-5, кто не взял еще ни одного «мэйджора».
На следующей неделе Медведев заявлен на турнир в Роттердаме — выход в полуфинал этих соревнований поможет Даниилу замахнуться на позицию второй ракетки мира. И это будет практически рекордом для российского мужского тенниса — до этого только три спортсмена поднимались в топ-3. В 1999 году это был Евгений Кафельников, в 2000 — Марат Сафин, а спустя шесть лет — Николай Давыденко. Причем если Кафельников и Сафин потом стали первыми ракетками мира, то Давыденко выше третьей строчки так и не взлетел.
Заявка на первую ракетку мира
Даниил до встречи с Новаком Джоковичем в финале Australian Open не проигрывал 20 матчей подряд — практически гроссмейстерское достижение, позволившее ему укрепиться в рейтинге лучших теннисистов мира и успешно атаковать первую тройку. Вторым после Джоковича Медведев мог стать еще неделю назад, если бы победил в Австралии. Победить не получилось, как и оказать сильное сопротивление сербу, поэтому пришлось осваиваться на третьей позиции, которая, впрочем, все равно пока является наивысшей в карьере Даниила.
Подняться еще выше можно, если стать полуфиналистом на турнире в Роттердаме. Первое место там добавит 500 очков к рейтингу, выход в финал — 300, а только в полуфинал — 180. Из главных соперников в Нидерландах будут Александр Зверев, Андрей Рублев и Стефанос Циципас. Двух последних Медведев уже обыгрывал на Australian Open, причем достаточно легко — в трех партиях. А вот со Зверевым на ATP Cup было сложнее — там Даниил уступил первый сет. Но россиянину помогла травма соперника, и он сумел дожать немца. А вот Надаля в Роттердаме не будет — испанец снялся из-за проблем со спиной. И именно это открывает Даниилу возможность потеснить Рафу, ведь между ними сейчас всего 115 очков.
Но даже при самом благоприятном исходе высокую позицию в рейтинге придется защищать новыми титулами — а там можно и сократить разрыв с Новаком Джоковичем и теоретически обойти его к середине или концу сезона. Ключевым здесь будет «Ролан Гаррос» и предшествующие ему турниры — на мастерсах в Мадриде и Риме сербу придется защищать свои титулы, а на французском «мэйджоре» надо выигрывать, чтобы прибавить очки к своему рейтингу. Медведеву же есть куда расти — сам он шутил в интервью, что ему надо выиграть хотя бы один матч на «Ролан Гаррос» (до сих пор у Даниила нет ни одной победы в четырех турнирах на парижском грунте). Медведеву также желательно постараться на грунте в Монте-Карло и Барселоне. Ну и в целом без хотя бы одного титула турнира «Большого шлема» претендовать на звание первой ракетки мира практически невозможно.
Главное — удержаться в топе
Вопрос не только в том, чтобы все-таки стать первым или вторым в рейтинге, нужно еще удержаться на этой позиции. Евгений Кафельников — первая суперзвезда в истории российского тенниса — в свое время был первой ракеткой мира. Но недолго, только в мае — июне 1999 года (в сумме шесть недель). Марат Сафин продержался на той же позиции на три недели больше. Николай Давыденко единственный из этой тройки никогда не выигрывал турниров «Большого шлема» и даже не выступал в финалах, но в 2006-2007 годах целых 16 недель (правда, с перерывами) был третьей ракеткой мира.
Среди россиянок только Мария Шарапова и Динара Сафина смогли стать лидерами в рейтинге WTA — Мария лидировала 21 неделю, а Динара — 26. Светлана Кузнецова и Анастасия Мыскина были только вторыми, а Елена Дементьева — третьей.
Так что главное — это не мелькнуть в топе, а закрепиться там надолго. Фактически это и будет показателем силы теннисиста в отсутствие больших титулов. Хотя выигрывать «мэйджоры» Медведеву пора начинать — Рафаэль Надаль в первый раз выиграл в 19 лет, Новак Джокович — в 20, а Роджер Федерер — в 21. Даниилу сейчас 25, и он два раза отметился в финалах турниров «Большого шлема». Можно, конечно, сказать, что все дело в силе «большой тройки», но это не помешало Доминику Тиму взять US Open-2020. А ждать завершения карьеры Джоковича, Надаля и Федерера нет смысла — молодые Циципас, Рублев и Зверев все равно будут претендовать на титулы не меньше Медведева.
В прошлом году Даниил был посеян в Роттердаме под первым номером, но в самом начале турнира проиграл Вашеку Поспишилу. На Открытом чемпионате Австралии россиянин расправился с канадцем также в первом круге, поэтому будет слишком уж неожиданно, если Медведев снова не сможет пройти на роттердамском харде соперника уровня Поспишила. Так что у первой ракетки России есть все шансы закрепиться в рейтинге и сдвинуть Надаля со второй строчки. Осталось выступить в свою силу в Нидерландах.
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