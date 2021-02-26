Медведев может потеснить Надаля. А там и до Джоковича недалеко

В случае успеха на турнире в Роттердаме лучший теннисист России станет второй ракеткой мира.

На прошлой неделе лучший теннисист России Даниил Медведев дошел до финала Открытого чемпионата Австралии. Но титул «Большого шлема» ему снова не покорился. Тем не менее 25-летний россиянин стал третьей ракеткой мира, обогнав Доминика Тима. Но при этом остался единственным спортсменом в топ-5, кто не взял еще ни одного «мэйджора».

На следующей неделе Медведев заявлен на турнир в Роттердаме — выход в полуфинал этих соревнований поможет Даниилу замахнуться на позицию второй ракетки мира. И это будет практически рекордом для российского мужского тенниса — до этого только три спортсмена поднимались в топ-3. В 1999 году это был Евгений Кафельников, в 2000 — Марат Сафин, а спустя шесть лет — Николай Давыденко. Причем если Кафельников и Сафин потом стали первыми ракетками мира, то Давыденко выше третьей строчки так и не взлетел.

Заявка на первую ракетку мира

Даниил до встречи с Новаком Джоковичем в финале Australian Open не проигрывал 20 матчей подряд — практически гроссмейстерское достижение, позволившее ему укрепиться в рейтинге лучших теннисистов мира и успешно атаковать первую тройку. Вторым после Джоковича Медведев мог стать еще неделю назад, если бы победил в Австралии. Победить не получилось, как и оказать сильное сопротивление сербу, поэтому пришлось осваиваться на третьей позиции, которая, впрочем, все равно пока является наивысшей в карьере Даниила.

Подняться еще выше можно, если стать полуфиналистом на турнире в Роттердаме. Первое место там добавит 500 очков к рейтингу, выход в финал — 300, а только в полуфинал — 180. Из главных соперников в Нидерландах будут Александр Зверев, Андрей Рублев и Стефанос Циципас. Двух последних Медведев уже обыгрывал на Australian Open, причем достаточно легко — в трех партиях. А вот со Зверевым на ATP Cup было сложнее — там Даниил уступил первый сет. Но россиянину помогла травма соперника, и он сумел дожать немца. А вот Надаля в Роттердаме не будет — испанец снялся из-за проблем со спиной. И именно это открывает Даниилу возможность потеснить Рафу, ведь между ними сейчас всего 115 очков.

Но даже при самом благоприятном исходе высокую позицию в рейтинге придется защищать новыми титулами — а там можно и сократить разрыв с Новаком Джоковичем и теоретически обойти его к середине или концу сезона. Ключевым здесь будет «Ролан Гаррос» и предшествующие ему турниры — на мастерсах в Мадриде и Риме сербу придется защищать свои титулы, а на французском «мэйджоре» надо выигрывать, чтобы прибавить очки к своему рейтингу. Медведеву же есть куда расти — сам он шутил в интервью, что ему надо выиграть хотя бы один матч на «Ролан Гаррос» (до сих пор у Даниила нет ни одной победы в четырех турнирах на парижском грунте). Медведеву также желательно постараться на грунте в Монте-Карло и Барселоне. Ну и в целом без хотя бы одного титула турнира «Большого шлема» претендовать на звание первой ракетки мира практически невозможно.

Главное — удержаться в топе

Вопрос не только в том, чтобы все-таки стать первым или вторым в рейтинге, нужно еще удержаться на этой позиции. Евгений Кафельников — первая суперзвезда в истории российского тенниса — в свое время был первой ракеткой мира. Но недолго, только в мае — июне 1999 года (в сумме шесть недель). Марат Сафин продержался на той же позиции на три недели больше. Николай Давыденко единственный из этой тройки никогда не выигрывал турниров «Большого шлема» и даже не выступал в финалах, но в 2006-2007 годах целых 16 недель (правда, с перерывами) был третьей ракеткой мира.

Среди россиянок только Мария Шарапова и Динара Сафина смогли стать лидерами в рейтинге WTA — Мария лидировала 21 неделю, а Динара — 26. Светлана Кузнецова и Анастасия Мыскина были только вторыми, а Елена Дементьева — третьей.

Так что главное — это не мелькнуть в топе, а закрепиться там надолго. Фактически это и будет показателем силы теннисиста в отсутствие больших титулов. Хотя выигрывать «мэйджоры» Медведеву пора начинать — Рафаэль Надаль в первый раз выиграл в 19 лет, Новак Джокович — в 20, а Роджер Федерер — в 21. Даниилу сейчас 25, и он два раза отметился в финалах турниров «Большого шлема». Можно, конечно, сказать, что все дело в силе «большой тройки», но это не помешало Доминику Тиму взять US Open-2020. А ждать завершения карьеры Джоковича, Надаля и Федерера нет смысла — молодые Циципас, Рублев и Зверев все равно будут претендовать на титулы не меньше Медведева.

В прошлом году Даниил был посеян в Роттердаме под первым номером, но в самом начале турнира проиграл Вашеку Поспишилу. На Открытом чемпионате Австралии россиянин расправился с канадцем также в первом круге, поэтому будет слишком уж неожиданно, если Медведев снова не сможет пройти на роттердамском харде соперника уровня Поспишила. Так что у первой ракетки России есть все шансы закрепиться в рейтинге и сдвинуть Надаля со второй строчки. Осталось выступить в свою силу в Нидерландах.