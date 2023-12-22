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Сегодня, 22:42

Медведев принес победу своей команде в выставочном турнире в ОАЭ

Руслан Минаев
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Россиянин Даниил Медведев принес победу своей команде «Орлы» в выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ).

Третья ракетка мира обыграл поляка Хуберта Хуркача («Ястребы») в решающем тай-брейке — 10:4.

В команду Медведева попали Андрей Рублев, Мирра Андреева и София Кенин. За «Ястребов» играли Ига Свентек и Каролин Гарсия.

Абу-Даби, ОАЭ

Выставочный командный турнир World Tennis League

Андрей Рублев/Мирра Андреева — Хуберт Хуркач/Ига Свентек — 2:6

Мирра Андреева/София Кенин — Ига Свентек/Каролин Гарсия — 6:4

Даниил Медведев/Андрей Рублев — Хуберт Хуркач/Каспер Рууд — 7:6 (7:1)

София Кенин — Каролин Гарсия — 7:5

Даниил Медведев — Хуберт Хуркач — 6:7 (4:7)

Решающий тай-брейк — Даниил Медведев — Хуберт Хуркач — 10:4

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Ига Свентек
Каролин Гарсия
Каспер Рууд
Мирра Андреева
София Кенин
Хуберт Хуркач
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