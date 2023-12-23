Мировая лига по теннису: трансляция и расписание матчей 23 декабря

Предсезонный выставочный турнир World Tennis League проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 19 по 24 декабря. В турнире будут соревноваться лучшие игроки мира. Представляет расписание и трансляции на 23 декабря.

Расписание World Tennis League на 22 декабря

«Орлы» — «Соколы». Начало в 14:00

«Ястребы» — «Коршуны». Начало не ранее 17:00

Российские теннисисты входят в команду «Орлы» (Eagles): Даниил Медведев, Андрей Рублев, Мирра Андреева, а также уроженка Москвы, представляющая США, София Кенин.

Прямые трансляции турнира доступны на каналах холдинга «Матч» и на sportbox.tv.

Подробнее о турнире и результатах наших игроков читайте в материале «СЭ».

Медведев объединится в команду с Рублевым и Миррой. Россияне сразятся за победу на турнире в Абу-Даби