Чесноков: «Медведев показал, что умеет неплохо играть в паре, и этому не надо удивляться»

Российский бывший теннисист Андрей Чесноков оценил выступление Даниила Медведева в парном матче с Андреем Рублевым.

«Здорово, что Андрей и Даниил обыграли Циципаса и Димитрова, это хорошая победа. Медведев показал, что умеет неплохо играть в паре, и этому не надо удивляться, Даниил — третья ракетка мира, он просто здорово играет», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Вчера, 21 декабря, в Аду-Даби прошел выставочный командный турнир. В третьей игре Медведев и Рублев играли против Димитрова и Циципаса. Теннисисты из России смогли обыграть своих оппонентов — 7:6 (7:3).

Медведев занимает третье место в рейтинге ATP с 7600 очками на счету. Рублев находится на две строчки ниже.