Медведев после матча написал, что любит грунт. Он прервал серию из шести поражений на этом покрытии

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанца Алехандро Давидовича в матче второго круга турнира ATP в Мадриде (Испания) — 4:6, 6:4, 6:2.

Таким образом, россиянин прервал серию из шести поражений на грунте и впервые прошел круг в Мадриде.

После поражения в первом сете Медведев ударил ракеткой по корту и сказал, что не хочет играть на этом покрытии. Но после матча написал на камере: «Люблю грунт».

Встреча продолжалась 2 часа и 13 минут. В третьем круге Медведев встретится с представителем Чили Кристианом Гарином, который выиграл у немца Доминика Кепфера — 6:3, 6:4.