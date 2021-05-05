Медведев после матча написал, что любит грунт. Он прервал серию из шести поражений на этом покрытии
14:50
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанца Алехандро Давидовича в матче второго круга турнира ATP в Мадриде (Испания) — 4:6, 6:4, 6:2.
Таким образом, россиянин прервал серию из шести поражений на грунте и впервые прошел круг в Мадриде.
После поражения в первом сете Медведев ударил ракеткой по корту и сказал, что не хочет играть на этом покрытии. Но после матча написал на камере: «Люблю грунт».
Встреча продолжалась 2 часа и 13 минут. В третьем круге Медведев встретится с представителем Чили Кристианом Гарином, который выиграл у немца Доминика Кепфера — 6:3, 6:4.
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