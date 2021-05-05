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Даниил Медведев может стать первой ракеткой мира через две недели

14:57
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Российский теннисист Даниил Медведев может возглавить рейтинг AYP через две недели, сообщает ATP Tour.

В данный момент Медведев занимает третье место в списке, отставая от лидера, Новака Джоковича на 2263 очка. Для выхода на первую строчку россиянину нужно выиграть один из двух грунтовых турниров в Мадриде или Риме и как минимум выйти в полуфинал одного из этих двух турниров при учете, что Джокович не выйдет в финал турнира в Риме.

Ранее Медведев вышел в третий круг турнира в Мадриде, где с ним сыграет Кристиан Гарин. Турнир в Риме пройдет с 8 по 16 мая.

Дополнительная информация:

https://www.atptour.com/en/news/medvedev-chasing-no-1-clay-2021

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