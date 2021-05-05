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Медведев вышел в третий круг турнира в Мадриде

14:26
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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанца Алехандро Давидовича в матче второго круга турнира ATP в Мадриде (Испания) — 4:6, 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа и 13 минут. В третьем круге Медведев встретится с представителем Чили Кристианом Гарином, который выиграл у немца Доминика Кепфера — 6:3, 6:4.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 2 614 465 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Алехандро Давидович (Испания) — 4:6, 6:4, 6:2

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