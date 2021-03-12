Медведев поделился впечатлениями от победы над Синнером на турнире в Марселе

Российский теннисист Даниил Медведев 12 марта после победы над итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале турнира в Марселе в интервью пресс-службе ATP прокомментировал ход игры.

«Я впервые вышел в полуфинал в Марселе, несмотря на то, что уже в четвертый раз тут играю. Конечно, я рад, но хочется пройти дальше. Синнер — очень сильный теннист, я рад, что удалось так легко пройти дальше. Мне нужно было действовать агрессивно — и это получилось», — сказал Медведев.

В полуфинале 25-летний россиянин встретится с австралийцем Мэттью Эбденом, который 12 марта обыграл другого россиянина — Карена Хачанова.