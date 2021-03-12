Хачанов проиграл 287-й ракетке мира в четвертьфинале турнира в Марселе

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл австралийцу Мэттью Эбдену (4:6, 6:4, 6:2) в матче четвертьфинала турнира ATP во французском Марселе. Продолжительность встречи составила 1 час и 54 минуты.

24-летний Хачанов — 21-я ракетка мира, 33-летний Эбден — 287-я.

В полуфинале турнира Эбден сыграет с победителем пары Даниил Медведев (Россия) — Янник Синнер (Италия).

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 334 240 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Мэттью Эбден (Австралия, Q) — Карен Хачанов (Россия, 3) — 4:6, 6:4, 6:2