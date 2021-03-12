Хачанов проиграл 287-й ракетке мира в четвертьфинале турнира в Марселе
18:33
Российский теннисист Карен Хачанов проиграл австралийцу Мэттью Эбдену (4:6, 6:4, 6:2) в матче четвертьфинала турнира ATP во французском Марселе. Продолжительность встречи составила 1 час и 54 минуты.
24-летний Хачанов — 21-я ракетка мира, 33-летний Эбден — 287-я.
В полуфинале турнира Эбден сыграет с победителем пары Даниил Медведев (Россия) — Янник Синнер (Италия).
Марсель (Франция)
Турнир ATP Open 13 Provence
Призовой фонд 334 240 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Мэттью Эбден (Австралия, Q) — Карен Хачанов (Россия, 3) — 4:6, 6:4, 6:2
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