Циципас уступил Эрберу в четвертьфинале турнира в Марселе

Французский теннисист Пьер-Юг Эрбер 12 марта в четвертьфинале турнира в Марселе (Франция) в трех сетах обыграл грека Стефаноса Циципаса — 6:7 (6:8), 6:4, 6:2.

Соперники провели на корте два часа и шесть минут.

В полуфинале Эрбер сыграет против победителя в паре Артур Рендеркнек (Франция) — Юго Умбер (Франция).

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 334 240 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Пьер-Юг Эрбер (Франция) — Стефанос Циципас (Греция, 2) — 6:7 (6:8), 6:4, 6:2