Циципас уступил Эрберу в четвертьфинале турнира в Марселе
22:28
Французский теннисист Пьер-Юг Эрбер 12 марта в четвертьфинале турнира в Марселе (Франция) в трех сетах обыграл грека Стефаноса Циципаса — 6:7 (6:8), 6:4, 6:2.
Соперники провели на корте два часа и шесть минут.
В полуфинале Эрбер сыграет против победителя в паре Артур Рендеркнек (Франция) — Юго Умбер (Франция).
Марсель (Франция)
Турнир ATP Open 13 Provence
Призовой фонд 334 240 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Пьер-Юг Эрбер (Франция) — Стефанос Циципас (Греция, 2) — 6:7 (6:8), 6:4, 6:2
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