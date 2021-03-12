Медведев вышел в полуфинал турнира в Марселе

Российский теннисист Даниил Медведев 12 марта в четвертьфинале турнира в Марселе (Франция) в двух сетах обыграл итальянца Янника Синнера — 6:2, 6:4.

Соперники провели на корте час и 17 минут.

В полуфинале 25-летний россиянин встретится с австралийцем Мэттью Эбденом, который 12 марта обыграл другого россиянина — Карена Хачанова.

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 334 240 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 1) — Янник Синнер (Италия, 5) — 6:2, 6:4