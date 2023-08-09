Рублев проиграл Макдональду на турнире в Торонто
Российский теннисист Андрей Рублев уступил американцу Маккензи Макдональду во втором круге турнира в Торонто (Канада) — 4:6, 3:6.
Игра продолжалась 1 час 28 минут.
В следующем круге Макдональд сыграет с победителем пары Таро Даниэль (Япония, Q) - Милош Раонич (Канада, WC).
Торонто (Канада)
Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 6 600 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Маккензи Макдональд (США) — Андрей Рублев (Россия) — 6:3, 6:4
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