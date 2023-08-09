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Сегодня, 19:43

Рублев проиграл Макдональду на турнире в Торонто

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Андрей Рублев.
Фото Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев уступил американцу Маккензи Макдональду во втором круге турнира в Торонто (Канада) — 4:6, 3:6.

Игра продолжалась 1 час 28 минут.

В следующем круге Макдональд сыграет с победителем пары Таро Даниэль (Япония, Q) - Милош Раонич (Канада, WC).

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Маккензи Макдональд (США) — Андрей Рублев (Россия) — 6:3, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/canada/2023/
Теннис
Андрей Рублев
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