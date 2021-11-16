Медведев о спорном заступе в матче со Зверевым: «Если хотите фиксировать такие вещи, то сделайте электронную систему»

Вторая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал спорный зашаг во втором сете в матче Итогового турнира ATP с Александром Зверевым (6:3, 6:7, 7:6).

«Я не знаю, что говорят правила, и не знаю, считается ли это зашагом или нет, — приводит слова игрока журналист Марио Боккарди в Twitter. — Думаю, если они хотят фиксировать такие вещи на второй подаче, сделайте электронную систему. Не думаю, что это очень сложно. Это было важное очко, и, кто знает, может быть, из-за него я проиграл второй сет. Сейчас я уже успокоился и могу сказать, что судья лучше меня разбирается. Так что все нормально».

Foot fault, yes or no? ?



Video review in action at #NittoATPFinals pic.twitter.com/qFe9aig0vj — Tennis TV (@TennisTV) November 16, 2021

На тай-брейке второго сета при счете 1:1 на второй подаче Медведева судья засчитал Даниилу заступ, из-за чего россиянин потерял очко. В итоге теннисист проиграл Звереву сет со счетом 6:7 (3:7).

Россиянин стал первым полуфиналистом итогового турнира ATP.