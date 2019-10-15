Медведев может сняться с турнира «ВТБ Кубок Кремля»

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что может сняться с турнира «ВТБ Кубок Кремля» из-за усталости. 23-летний россиянин в воскресенье в финале турнира в Шанхае обыграл Александра Зверева, а в понедельник уже стартовал «ВТБ Кубок Кремля», где Медведев посеян под первым номером.

— На самом деле, я должен посмотреть, как буду себя чувствовать, — цитирует ТАСС Медведева. — Я, конечно, собирался играть, но тяжело. После Шанхая разница во времени, перелет, и никто не знал, что я снова выйду в финал и выиграю «Мастерс». Решение, играть или нет, приму во вторник.

В конце сезона физическое состояние выходит на первый план, все устали, и надо прислушиваться к своему телу, карьера длинная. Сейчас я не могу заглядывать на четыре недели вперед, обещать ничего не могу. Сейчас в планах играть турниры в Москве, Вене, Париже и Кубок Дэвиса.