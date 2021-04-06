Медведев, Карацев, Хачанов и Рублев выступят на турнире в Мадриде

Российские теннисисты Даниил Медведев, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Андрей Рублев выступят на турнире АТР в Мадриде (Испания), сообщает официальный Twitter турнира 6 апреля.

We now have an official list of players who have registered for the 2021 #MMOPEN pic.twitter.com/tE8QX0K8dk — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 6, 2021

В числе участников также серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер, австриец Доминик Тим, грек Стефанос Циципас, немецкий теннисист Александр Зверев и другие.

Также в Мадриде состоится и турнир WTA. В женских соревнованиях выступят россиянки Екатерина Александрова, Светлана Кузнецова, Вероника Кудерметова, Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова. Среди других участников — топ-3 рейтинга WTA: австралийка Эшли Барти, японская теннисистка Наоми Осака и представительница Румынии Симона Халеп.

Турнир в Мадриде пройдет 27 апреля — 9 мая.