Кукушкин не вышел во второй круг турнира в Марбелье
20:46
Теннисист из Казахстана Михаил Кукушкин не смог выйти во второй круг турнира в испанской Марбелье. Он проиграл Джанлуке Маджеру из Италии.
Марбелья (Испания)
Турнир ATP AnyTech365 Andalucia Open
Призовой фонд 408 800 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Джанлука Маджер (Италия) — Михаил Кукушкин (Казахстан) — 7:5, 6:3
Алехандро Давидович (Испания, 5) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — 6:7 (1:7), 6:2, 6:2
Хауме Мунар (Испания) — Анри Лааксонен (Швейцария, Q) — 6:4, 6:1
Фелисиано Лопес (Испания, 6) — Таро Даниэль (Япония) — 6:4, 6:4
Марио Вилелья Мартинес (Испания, Q) — Бернабе Сапата Миральес (Испания, Q) — 6:2, 6:3
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