Кукушкин не вышел во второй круг турнира в Марбелье

Теннисист из Казахстана Михаил Кукушкин не смог выйти во второй круг турнира в испанской Марбелье. Он проиграл Джанлуке Маджеру из Италии.

Марбелья (Испания)

Турнир ATP AnyTech365 Andalucia Open

Призовой фонд 408 800 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Джанлука Маджер (Италия) — Михаил Кукушкин (Казахстан) — 7:5, 6:3

Алехандро Давидович (Испания, 5) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — 6:7 (1:7), 6:2, 6:2

Хауме Мунар (Испания) — Анри Лааксонен (Швейцария, Q) — 6:4, 6:1

Фелисиано Лопес (Испания, 6) — Таро Даниэль (Япония) — 6:4, 6:4

Марио Вилелья Мартинес (Испания, Q) — Бернабе Сапата Миральес (Испания, Q) — 6:2, 6:3