Рублев назвал причины неудачи на турнире в Майами

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал свое выступление на турнире ATP в Майами. 3 апреля в полуфинале он уступил поляку Хуберту Хуркачу со счетом 3:6, 4:6.

«Турнир в целом оцениваю отлично, я сыграл в полуфинале «Мастерса», да и вообще весь год выступаю стабильно, — цитирует Рублева ТАСС. — Причина неудачи в полуфинале больше в эмоциях, не смог совладать с ними. Не смог справиться с давлением, чувствовал, что есть большой шанс выиграть турнир, что я в шаге от этого, но как только что-то в игре пошло не по-моему, все ушло в негативную сторону.

В тренировках уделяю внимание абсолютно всем элементам — защите, атаке, стабильности. Сейчас же самое важное — научиться контролировать эмоции под давлением во всех важных моментах. Если хочу выйти на другой уровень, то это надо научиться делать, топовые игроки этим как раз отличаются. Они делают это в разы лучше, чем другие».

В финале турнира ATP Miami Open польский теннисист Хуберт Хуркач обыграл 19-летнего итальянца Янника Синнера (7:6, 6:4).