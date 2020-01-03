Медведев и Хачанов выиграли парный матч против Италии на ATP Cup
18:51
Россияне Карен Хачанов и Даниил Медведев выиграли парный матч против Италии в рамках ATP Cup. Россияне одержали победу в двух сетах — 6:4, 6:3.
Россия выиграла все три встречи в противостоянии с Италией.
Австралия
ATP Cup
Призовой фонд 15 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Группа D (Перт)
Россия — Италия — 3:0
Карен Хачанов/Даниил Медведев — Симоне Болелли/Паоло Лоренци — 6:4, 6:3
Даниил Медведев — Фабио Фоньини — 1:6, 6:1, 6:3
Карен Хачанов — Стефано Травалья — 7:5, 6:3
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