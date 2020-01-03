Медведев и Хачанов выиграли парный матч против Италии на ATP Cup

Россияне Карен Хачанов и Даниил Медведев выиграли парный матч против Италии в рамках ATP Cup. Россияне одержали победу в двух сетах — 6:4, 6:3.

Россия выиграла все три встречи в противостоянии с Италией.

Австралия

ATP Cup

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Группа D (Перт)

Россия — Италия — 3:0

Карен Хачанов/Даниил Медведев — Симоне Болелли/Паоло Лоренци — 6:4, 6:3

Даниил Медведев — Фабио Фоньини — 1:6, 6:1, 6:3