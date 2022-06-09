Хачанов поделился эмоциями от победы над Майхшаком во втором круге турнира в Хертогенбосе

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над Камилем Майхшаком во втором круге турнира в Хертогенбосе (5:7, 7:5, 7:6 (7:5).

«В третьем сете я уже думал о следующем турнире. Но все равно продолжал бороться, хотел посмотреть, что произойдет.

Я удивлен, что сумел на траве отыграть два брейка. И что завтра у меня будет еще одна возможность показать себя», — сказал Хачанов в эфире Tennis TV.

В следующем раунде Хачанов сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады.