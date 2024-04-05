Берреттини вышел в полуфинал турнира в Марракеше
Итальянец Маттео Берреттини победил соотечественника Лоренцо Сонего в четвертьфинале турнира в Марракеше (Марокко) — 6:3, 7:6 (7:5).
Матч длился 1 час 42 минуты.
Берреттини вышел в полуфинал и встретится с победителем матча Мариано Навоне (Аргентина, 7) — Александр Вукич (Австралия).
Марракеш (Марокко)
Турнир ATP Grand Prix Hassan II
Призовой фонд 579 320 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Маттео Берреттини (Италия) — Лоренцо Сонего (Италия, 4) — 6:3, 7:6 (7:5)
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