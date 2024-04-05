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Сегодня, 22:31

Рууд вышел в полуфинал турнира в Эшториле

Руслан Минаев
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Норвежец Каспер Рууд победил венгра Мартона Фучовича в 1/4 финала грунтового турнира серии ATP 250 в Эшториле (Португалия) — 6:3, 6:2.

Матч длился 1 час 8 минут.

В полуфинале Рууд сыграет с испанцем Педро Мартинесом, который победил француза Ришара Гаске — 6:4, 6:4.

Эшторил (Португалия)

Турнир ATP Millennium Estoril Open

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Каспер Рууд (Норвегия, 1) — Мартон Фучович (Венгрия) — 6:3, 6:2

Педро Мартинес (Испания) — Ришар Гаске (Франция, LL) — 6:4, 6:4

Теннис
Каспер Рууд
Ришар Гаске
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