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Сегодня, 21:41

Маррей обыграл О'Коннелла в первом раунде турнира в Дубае

Евгений Петров
Корреспондент

Британский теннисист Энди Маррей победил австралийца Кристофера О'Коннелла (6:7, 6:3, 7:5) в матче первого раунда турнира АТР в Дубае (ОАЭ).

Следующим соперником испанца станет победитель пары Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Янник Синнер (Италия, 4).

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 794 840 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Энди Маррей (Великобритания, WC) — Кристофер О'Коннелл (Австралия, Q) — 6:7 (4:7), 6:3, 7:5

Теннис
Энди Маррей
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