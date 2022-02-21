Маррей обыграл О'Коннелла в первом раунде турнира в Дубае
Британский теннисист Энди Маррей победил австралийца Кристофера О'Коннелла (6:7, 6:3, 7:5) в матче первого раунда турнира АТР в Дубае (ОАЭ).
Следующим соперником испанца станет победитель пары Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Янник Синнер (Италия, 4).
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 794 840 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Энди Маррей (Великобритания, WC) — Кристофер О'Коннелл (Австралия, Q) — 6:7 (4:7), 6:3, 7:5
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