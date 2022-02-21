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Сегодня, 22:45

Новак Джокович победил в первом матче после депортации из Австралии

Евгений Петров
Корреспондент
Новак Джокович.
Фото AFP

Сербский теннисист Новак Джокович победил итальянца Лоренцо Музетти (6:3, 6:3) в матче первого раунда турнира АТР в Дубае (ОАЭ).

Серб провел первый матч после скандала в Австралии. Напомним, ему не разрешили остаться в стране и принять участие в Australian Open.

Проблемы у него возникли из-за того, что виза серба не предполагает внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от коронавируса. Кроме того, в документах были обнаружены несоответствия заявленных сведений реальным данным.

Следующим соперником Джоковича может стать россиянин Карен Хачанов. Для этого ему надо победить австралийца Алекса Де Минаура.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 794 840 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Лоренцо Музетти (Италия, WC) — 6:3, 6:3

Теннис
Карен Хачанов
Новак Джокович
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