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Сегодня, 21:00

Рублев рассказал, что смотрел только одну трансляцию на Олимпиаде-2022 в Пекине

Тимур Ганеев
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото AFP

Вторая ракетка России, олимпийский чемпион Андрей Рублев в интервью «СЭ» отметил, что из-за тяжелого графика матчей он практически полностью пропустил Игры-2022 в Пекине.

— Удалось посмотреть Игры-2022 в Пекине?

— Почти нет. Был момент, когда мы пили кофе с тренером на турнире в Роттердаме. Сидели в лобби отеля и следили за скелетоном, обсуждали нюансы. Хотя до этого я никогда в жизни не видел трансляции этого вида спорта.

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— А вообще есть любимый зимний вид спорта?

— Хоккей, хотя из-за своего графика я не посмотрел ни одного матча на Олимпиаде. Знаю, что наши парни дошли до финала, но не знаю, как сыграли с финнами.

— К сожалению, проиграли.

— Обидно. Понятно, что если бы у меня было время, то я следил бы за всеми событиями Игр. Все-таки это главный старт четырехлетия в зимних видах спорта.

Олимпиада
Андрей Рублев
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