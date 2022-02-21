Рублев рассказал, что смотрел только одну трансляцию на Олимпиаде-2022 в Пекине

Вторая ракетка России, олимпийский чемпион Андрей Рублев в интервью «СЭ» отметил, что из-за тяжелого графика матчей он практически полностью пропустил Игры-2022 в Пекине.

— Удалось посмотреть Игры-2022 в Пекине?

— Почти нет. Был момент, когда мы пили кофе с тренером на турнире в Роттердаме. Сидели в лобби отеля и следили за скелетоном, обсуждали нюансы. Хотя до этого я никогда в жизни не видел трансляции этого вида спорта.

— А вообще есть любимый зимний вид спорта?

— Хоккей, хотя из-за своего графика я не посмотрел ни одного матча на Олимпиаде. Знаю, что наши парни дошли до финала, но не знаю, как сыграли с финнами.

— К сожалению, проиграли.

— Обидно. Понятно, что если бы у меня было время, то я следил бы за всеми событиями Игр. Все-таки это главный старт четырехлетия в зимних видах спорта.