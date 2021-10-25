Маррей обыграл Хуркача в первом раунде турнира в Вене
22:36
Британский теннисист Энди Маррей победил поляка Хуберта Хуркача (6:4, 6:7 (6:8), 6:3) в матче первого раунда турнира АТР в Вене (Австрия).
Матч продолжался 2 часа 43 минуты. В следующем раунде Маррей сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 1 837 190 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Энди Маррей (Великобритания, WC) — Хуберт Хуркач (Польша, 5) — 6:4, 6:7 (6:8), 6:3
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