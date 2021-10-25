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Маррей обыграл Хуркача в первом раунде турнира в Вене

22:36
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Британский теннисист Энди Маррей победил поляка Хуберта Хуркача (6:4, 6:7 (6:8), 6:3) в матче первого раунда турнира АТР в Вене (Австрия).

Матч продолжался 2 часа 43 минуты. В следующем раунде Маррей сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 1 837 190 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Энди Маррей (Великобритания, WC) — Хуберт Хуркач (Польша, 5) — 6:4, 6:7 (6:8), 6:3

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Евгений Петров все материалы автора
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